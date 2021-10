Gang Beasts arriverà dal 7 dicembre su Nintendo Switch in versione retail

L’edizione fisica di Gang Beasts, il popolare e bizzarro gioco multiplayer in cui prendi a pugni, spingi e lanci i tuoi amici verso il loro destino, sarà disponibile dal 7 dicembre 2021. I fan del gelatinoso e ironico picchiaduro potranno preordinare l’edizione fisica di Gang Beasts per Nintendo Switch tramite i rivenditori di tutto il mondo sul sito ufficiale. I giocatori e i collezionisti che desiderano la versione fisica di Gang Beasts, che include un foglio di esclusivi adesivi da collezione, possono preordinarla da oggi.

Gang Beasts è un gioco multigiocatore, popolato da scontrosi personaggi gelatinosi che si danno botte da orbi negli assurdi scenari della “metropoli” di Beef City. Personalizza il tuo personaggio e sconfiggi i nemici in locale oppure partecipa online ai combattimenti corpo a corpo assieme ai tuoi amici contro le gang di Beef City in modalità gang. Dopo aver “lottato” per diversi anni su molteplici piattaforme digitali e versioni fisiche, Gang Beasts approda su Nintendo Switch con 21 incredibili livelli, centinaia di personalizzazioni di coloratissimi costumi e diverse modalità di

gioco: multiplayer, in locale, online e wireless per un massimo di 4 giocatori online e 8 offline.