Shin Megami Tensei V: un nuovo video su Belphegor

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone molto potente, uno dei generali infernali che ci accompagnerà nel nostro viaggio nel Da’at.

Dopo le novità del TGS e l’ultimo video dove abbiamo visto in azione Lenan Sidhe, quest’oggi tocca a Belphegor

Belphegor è il signore demoniaco dell’Accidia, uno dei 7 Peccati Capitali e membro dei Sette Principi dell’Inferno. Belphegor dà alle persone idee per invenzioni che le renderanno ricche e quindi avide ed egoiste. Era conosciuto come una divinità fallica, associata al sesso, alle orge e a tutte le forme di dissolutezza in generale.

Belphegor è invocato dai mortali che desiderano trovare fama e ricchezza attraverso l’invenzione, spesso con il minor sforzo possibile. Questi desideri, come quasi ogni invocazione demoniaca, sono destinati a fallire, perché la vera missione di Belphegor è quella di attirare i pigri nel peccato

Nel video lo vediamo rappresentato come un demone seduto, simbolo di accidia. Ammiriamo come con la sua forza devastante sia un demone estremamente utile.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch