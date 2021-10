Mario Party Superstars: il nuovo trailer fa una panoramica del gioco

Durante il Nintendo Direct dell’E3 di giugno, era stato annunciato Mario Party Superstars, per poi essere mostrato con un lungo gameplay al Treehouse; successivamente vi avevamo portato anche una nostra anteprima. Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo party-game della celebre saga con Mario e i suoi amici, e Nintendo ha pubblicato un trailer che fa una panoramica del gioco in 3 minuti e mezzo, che potete vedere qui sotto. Vengono descritte le particolarità dei 5 tabelloni classici presi dai capitolo del Nintendo 64: Isola Tropicale di Yoshi, Torta di compleanno di Peach, Stazione Spaziale, Bosco Boscoso e Terra del Terrore. Viene mostrato anche il modo di comunicare con gli altri giocatori online con gli adesivi, i mini-giochi (100 in totale) e non solo.

Mario Party Superstars sarà disponibile dal 29 ottobre su Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco nel Nintendo e-shop:

Via alla festa! Divertiti con 5 tabelloni classici dell’era del Nintendo 64 e ben 100 minigiochi tratti dall’intero catalogo della serie con Mario Party Superstars per Nintendo Switch.

Mario Party fa il suo ritorno con cinque tabelloni classici dei giochi per Nintendo 64. Fatti strada tra glassa e fiori mentre cerchi di ottenere più stelle di tutti (e sabotare gli avversari) nel tabellone “Torta di compleanno di Peach” del primo Mario Party. Oppure, segui il conto alla rovescia che attiva il raggio rubamonete di Bowser e tieniti stretto il tuo bottino nel tabellone “Stazione spaziale”. La situazione può ribaltarsi rapidamente in Mario Party, quindi non abbassare mai la guardia. Questa modalità, insieme a tutte le altre, supporta anche il gioco online!

100 minigiochi classici tratti dai titoli per Nintendo 64, Nintendo GameCube e altri ancora!

Tuffati in una collezione stellare di minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party. Che si tratti di risparmiare monete per ottenere stelle nella modalità gioco da tavolo o di fare pratica nella modalità libera, niente batte l’euforia che si prova a essere l’ultimo giocatore rimasto in “Il colore dei funghi” o “Tipo Timido dice”. Tutti i minigiochi sono compatibili con i pulsanti, quindi puoi giocare con i controller Joy-Con, sfoderare il Nintendo Switch Pro Controller o divertirti su Nintendo Switch Lite.

Fai festa con giocatori vicini e lontani

Porta la festa sempre con te, dove e quando vuoi, con il gioco multiplayer sulla stessa console, in wireless locale o online. Nelle partite con gli amici in modalità gioco da tavolo il progresso viene salvato a ogni turno, quindi puoi fare una pausa quando vuoi e riprendere a giocare da dove avevi interrotto. Usa gli adesivi per incoraggiare o stuzzicare gli altri giocatori mentre sfrecci attraverso il tabellone per raccogliere le stelle. Tutte le modalità supportano il multiplayer online, quindi puoi giocare con gli amici in sessioni mordi e fuggi o in maratone da 30 turni. La vittoria sarà sempre dolce (e rubare stelle sempre delizioso) da qualunque angolo del pianeta ti colleghi.