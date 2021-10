Beyond a Steel Sky: nuovi dettagli sul titolo.

Quest’oggi Studio Revolution Software e il publisher Microids sono orgogliosi di presentare il Dev Diary di Beyond a Steel Sky, che consentirà di scoprire rutti i segreti dello stile unico della direzione artistica del gioco. Da Charles Cecil, creatore della serie Broken Sword, e con la direzione artistica di Dave Gibbons, leggendario disegnatore di fumetti dietro Watchmen, Beyond a Steel Sky è il successore spirituale del classico Beneath a Steel Sky

In questo nuovo video diario, gli Art Director Dave Gibbons e Sucha Singh descrivono in dettaglio il processo artistico e le scelte dietro a Beyond a Steel Sky.

“Quello che abbiamo fatto è dargli un look da graphic novel, una scelta che riteniamo perfetta per il gioco”,



spiega Dave Gibbons.

Per ottenere questo specifico stile di fumetti, il team di Revolution Software ha realizzato un tool di cel-shading personalizzato, ToonToy, capace di emulare alla perfezione lo stile grafico di Dave. Oltre all’aspetto estetico davvero unico, questo stile consente al giocatore di percepire meglio gli oggetti chiave dell’ambiente in cui ci si muove, oggetti che sono importanti per lo svolgimento del gioco

Il design del titolo , sviluppato dalla stretta collaborazione tra Dave Gibbons e il team artistico di Revolution Software, è il frutto di un processo iterativo in cui ciascuno si è nutrito dell’esperienza dell’altro, sia tecnicamente che artisticamente.

“È un processo molto fluido, che consente peraltro di avere feedback molto velocemente”

Aggiunge Dave.

Ovviamente, molti aspetti del gioco si ispirano a Beneath a Steel Sky, con numerosi riferimenti al gioco precedente.

“Ma i nuovi giocatori​​non avranno bisogno di aver giocato all’originale per godersi Beyond. Entrambi i gruppi di fan saranno soddisfatti”,

spiega Sucha Singh.

Dal titolo possiamo aspettarci:

Un affascinante mondo fantascientifico – Un’avventura ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore.

– Un’avventura ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore. Una storia emozionante piena di umorismo – Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria.

Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria. Una grafica assolutamente unica – Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons.

– Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons. Puzzle ingegnosi – Tanti enigmi che si intrecciano con una narrativa drammatica e intrigante per offrire un’esperienza di gioco avvincente

Il titolo arriverà il 30 Novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo avrà anche delle edizioni speciali:Beyond a Steel Book Edition e Utopia Edition:

La Beyond a Steel Book Edition contiene:

Un esclusivo Steelbook® con gli artwork di Dave Gibbons.

Il gioco per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o Nintendo Switch.

La colonna sonora originale del gioco (in formato digitale).

Un foglio con tanti sticker.

La Utopia Edition, oltre a tutti gli elementi della Beyond a Steel Book Edition, contiene:

Una speciale Collector’s Box.

Un’esclusiva lampada olografica.

Un mini artbook di 50 pagine.

5 Holo-ad Cards

Una medaglietta dal doppio uso (portachiavi e collana)

Una spilla di Enamel

2 XXL Premium Stickers

Ma le sorprese non finiscono qui !

Alcuni negozi selezionati offriranno una serie di bonus esclusivi per i preordini nel circuito retail, come: