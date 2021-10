Logitech G: ecco le periferiche a tema League of Legends

Nel corso della giornata odierna Logitech G, brand della casa madre e azienda leader del settore nella creazione di periferiche per PC ha annunciato una partnership con Riot Games per il primo merchandise ufficiale di League of Legends.

Come riportato nel comunicato stampa odierno, Logitech G ha stretto questa collaborazione con Riot Games per proporre mouse, tastiera e cuffie ispirate al famoso MOBA della software house. Si tratta di una collaborazione che ha permesso alle periferiche di essere rivestite con la stessa livrea dei colori di League of Legends, offrendo così ai fan accessori non solo qualitativamente validi ma anche con un apprezzamento estetico di tutto punto.

Quando ami un gioco come League of Legends, ti ci immergi come se fosse il tuo vero mondo. Abbiamo costruito questa collezione in collaborazione con il team di League of Legends, basandoci sull’idea di unire i nostri prodotti e le nostre tecnologie di livello professionale con gli iconici design Hextech di League of Legends.



Già dalla giornata odierna i dispositivi sono disponibili per il pre-order (con data di uscita fissata per il 1 novembre 2021) sul sito ufficiale di Logitech G. Vi riportiamo, poco più in basso, il listino prezzi:

Cuffie G PRO X: 129,99 Euro

Tastiera Logitech G PRO Meccanica: 129,99 Euro

Mouse Logitech G PRo Wireless: 129,99 Euro

MousePad Logitech G480 XL: 49,99 Euro

Potete dare uno sguardo ai prodotti grazie alla gallery poco più in basso.