NBA 2K22 Arcade: in arrivo su Apple !

Scegli tra le tue squadre NBA preferite e affronta i concorrenti in Quick Match con i roster NBA 2022 aggiornati.

Diventa il GM e capo allenatore del tuo franchising NBA preferito e costruire la tua squadra sogno NBA in modalità associazione.

Hai quello che serve per portare la tua franchigia ad un campionato NBA?

Gestisci il tuo roster NBA e fare scambi, firmare agenti liberi, esplorare e prospettive in arrivo, e controllare le finanze della tua squadra.

Inizia il tuo viaggio NBA in modalità Mycareer .

Personalizza il tuo aspetto personale, la posizione, il numero di maglia e vivere la tua carriera NBA come un Deadeye tiratore scelto, elite ball-handler, alto finisher volante, e altro ancora!

Allenati e aumenta il livello delle tue statistiche sulla strada per raggiungere lo status di NBA All-star.

rova il basket NBA 2K come mai prima d’ora in NBA 2K22 Arcade Edition con più modi che mai per goderti il gioco!