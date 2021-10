Riders Republic: trailer sul mondo di gioco

Oggi 12 ottobre Riders Republic è giocabile su Ubisoft Connect PC e, sempre oggi, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video, che mostra le varie zone in cui ci si potrà cimentare con le diverse discipline: si tratta di Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain e Sequoia Park. Il filmato mostra le vallate, i panorami, ma soprattutto le discese che i giocatori vivranno durante le gare.

Vi ricordiamo oltretutto che qualche giorno fa erano stati mostrati i contenuti che arriveranno nell’anno 1. Riders Republic sarà disponibile dal 28 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia.

Il PC Play Day di Riders Republic dà accesso alle 5 carriere che potranno essere giocate sia in solitaria che in PvP. Potrete anche gareggiare in tutte le modalità multiplayer:

· Gare di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 concorrenti. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre gareggiano per raggiungere il traguardo. Durante il PC Play Day verranno presentate fino a 3 differenti Gare di Massa.

· Contro: Gioca con un massimo di 5 amici in qualsiasi evento carriera per vedere chi è il migliore.

· Trick Battle: Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto.

· Tutti contro tutti: Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati.