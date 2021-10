Demon Slayer: la seconda stagione avrà meno episodi del previsto

La seconda stagione di Demon Slayer, attesa con ansia da tutti i fan dell’opera di Koyoharu Gotoge, è finalmente iniziata con l’arco narrativo speciale dedicato a Kyojuro Rengoku e al riassunto degli eventi del film Demon Slayer Mugen Train, e gli appassionati della serie stanno letteralmente amando la nuova stagione dell’anime realizzato da Ufotable. Tuttavia sembra che non ci siano soltanto buone notizie per gli amanti della serie.

Con il nuovo arco narrativo del Distretto dei Piaceri che inizierà soltanto il 5 dicembre 2021, e la notizia secondo cui la serie sarebbe durata per tutto l’inverno 2022, i fan avevano ipotizzato che questa seconda stagione potesse durare all’incirca 24, 25 o addirittura 26 episodi. Ma pare proprio che non sarà questo il caso.

L’ordine degli episodi di Demon Slayer è infatti emerso online su iQIYI International, e pare proprio che la serie conterà soltanto 18 episodi, e nonostante i fan sperassero che questo numero si riferisse soltanto al nuovo arco narrativo del Distretto dei Piaceri, sembra invece che la cifra includa anche i sette episodi dell’arco di Mugen Train. Dunque la nuova stagione delle avventure di Tanjiro Kamado e dei suoi amici durerebbe soltanto 11 episodi.

Per il momento l’ordine degli episodi deve essere ancora confermato, ma nel complesso un totale di 18 puntate sembra essere una scelta perfettamente logica. Demon Slayer è diventato lo show di punta dello studio d’animazione Ufotable, e l’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge ha ormai abituato i fan ad altissimi standard qualitativi, che evidentemente lo studio intende rispettare.

Riducendo il numero di episodi, Ufotable si garantisce più tempo per poter curare i dettagli e soddisfare le aspettatie di un fandom che, dopo il successo impressionante raccolto dal lungometraggio, si è fatto estremamente esigente. Prepariamoci dunque a una stagione più breve di quanto non ci saremmo aspettati, ma sicuramente dai contenuti molto più belli. Del resto il nome di Ufotable è pur sempre garanzia di qualità.

Found by @ManganiMY:

iQIYI International lists "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc" (including the 7-episode Mugen Train Arc) as 18 episodes.https://t.co/WALqr7Rfgp pic.twitter.com/C6mn2aoKER

— A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) October 10, 2021