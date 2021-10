One Piece: arriva la statua di Nico Robin!

L’importanza di One Piece nella storia del manga e dell’anime è ormai incalcolabile. L’opera di Eiichiro Oda è una delle più longeve dell’industria, tra le più seguite dai fan di tutto il mondo, e dopo aver raggiunto l’impressionante quota di 1000 capitoli, anche la serie anime si prepara a raggiungere il traguirado del millesimo episodio. La popolarità di Luffy e dei suoi compagni d’avventura è priva di confini, tanto che ormai ognuno di loro è stato onorato con una statua bronzea a Kumamoto, la città natale del maestro Oda.

L’ultima ad aggiungersi alla prestigiosa lista è Nico Robin, l’archeologa della ciurma di Cappello di Paglia, che ha finalmente visto l’inaugurazione del suo monumento lo scorso 9 ottobre. Dopo Franky, Brook e Chopper, è arrivato dunque anche il turno della temibile “Bambina Demoniaca”, che tanta paura fa alla Marina e al Governo Mondiale.

Un evento che ha particolarmente soddisfatto Eiichiro Oda stesso, che ha deciso di celebrare l’occasione con uno sketch speciale dedicato proprio alla statua, che ci mostra Nico Robin nella stessa posa che ha nel monumento.

Uno dei più intriganti personaggi del manga e dell’anime di One Piece, Nico Robin si è unita alla ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia dopo gli eventi dell’arco narrativo di Alabasta, diventando anche il centro degli eventi degli archi narrativi di Water 7 ed Enies Lobby quando venne rapita dalla CP-9 per essere giustiziata, spingendo i suoi compagni a dichiarare guerra all’intero Governo Mondiale pur di liberarla.

Essendo una delle ultime persone nel mondo di One Piece in grado di leggere la misteriosa scrittura dei Poneglyphs, in grado di condurre al fantastico tesoro di Gol D. Roger e di rivelare la storia segreta dei cosiddetti Cento Anni di Vuoto, Robin è estremamente temuta dal governo, che cerca disperatamente di catturarla. Attualmente impegnata, con tutta la sua ciurma, nella lotta contro i Pirati delle Cento Bestie di Kaido, nell’arco narrativo del paese di Wano, Robin continua a essere uno dei personaggi più amati della serie. E ora finalmente c’è una statua a dimostrarlo!