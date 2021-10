Battlefield 2042: Hazard Zone arriva dal 14 ottobre

DICE ha presentato le principali modalità multiplayer di Battlefield 2042 e Battlefield Portal, che offre giochi personalizzati utilizzando mappe classiche dei titoli passati. Il 14 ottobre la società rivelerà Hazard Zone, la nuova esperienza multi giocatore ad alto rischio.

Sebbene non siano state fornite molte informazioni su Hazard Zone, le voci indicano che è simile a Escape from Tarkov un gioco ruolo/FPS d’azione con elementi MMO. Nel titolo i giocatori, con il supporto dei loro team, si scontrano con l’IA. Di tanto in tanto, possono entrare in contatto con altri giocatori e devono sopravvivere. Il combattimento realistico, unito al potenziale rischio di esaurire rifornimenti in caso di morte, lo hanno reso molto popolare. Se Hazard Zone punta alla stessa esperienza, resta da vedere quali modifiche verranno apportate. Lo scopriremo nei prossimi giorni quindi continuate a seguirci. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Battlefield Portal

Scopri battaglie inattese ed entra nell’ampio universo di Battlefield con questa piattaforma basata sulla community che ti permette di cambiare le regole della guerra. Le possibilità sono infinite, grazie alla facoltà di personalizzare armi, equipaggiamento, regole e altro ancora in questa creativa modalità sandbox

Battlefield Hazard

Hazard Zone è un’intensa esperienza che combina dinamiche mozzafiato con il meglio del sandbox di Battlefield.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.