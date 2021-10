Anime e gioco d’azzardo: le migliori serie nipponiche ispirate al gambling

Spesso tendiamo a studiare il gioco d’azzardo in salsa europea o comunque occidentale, grazie ai tanti casinò presenti nel Vecchio Continente e al contributo di Hollywood alla cultura del gambling. In realtà questo settore piace anche in Oriente, al punto che esistono diversi anime che prendono spunto proprio dal gioco d’azzardo, oltre ovviamente ai numerosi manga. Vediamo quindi di scoprire alcune informazioni utili su questo tema.

Arte e casinò: un connubio indissolubile

È possibile vivere e rivivere le atmosfere dei casinò anche attraverso le espressioni artistiche e, perché no, gli anime e i manga. Le linee dei disegni e le trame mozzafiato del mondo dell’animazione nipponica riescono a trasportare lo spettatore in un mondo in cui i destini si intrecciano e si mescolano di volta in volta in base alle scelte del gioco, creando percorsi che si sviluppano diversamente a seconda del volere della sorte, con epiloghi sorprendenti e inaspettati.

Oltre alle ragioni che muovono l’animo dei giocatori, anche il legame con l’azzardo e al rischio contribuiscono a rendere questi anime affascinanti e a farci immergere nelle atmosfere dei casinò, tra dadi e tavoli verdi. Non a caso, le location sono studiate nei minimi dettagli dai disegnatori per poter rendere al meglio le sensazioni che si provano a contatto diretto con le realtà del gambling. Ciononostante, gli anime non rappresentano l’unico prodotto artistico in grado di offrire dei richiami ai casinò, ma esistono anche altri modi per poter accedere ad un’esperienza virtuale legata a questo mondo restando comodamente a casa, a partire degli omaggi cinematografici fino a quelli proposti dell’industria musicale e letteraria.

Entriamo nel vivo di una di queste rappresentazioni, ovvero gli anime ispirati a questo settore, che andremo ad approfondire subito nel prossimo paragrafo.

Gli anime ispirati ai giochi d’azzardo

Si comincia con un anime che ha degli evidenti collegamenti con il gioco d’azzardo, ovvero Death Parade. Si tratta infatti di un cartone animato giapponese incentrato sul duello delle anime delle persone che muoiono nello stesso istante: un 1 contro 1 vissuto a colpi di giochi, con la reincarnazione come premio finale.

Naturalmente la lista degli anime con dei riferimenti al gambling è molto lunga, e include ad esempio No Game No Life. In questo caso la storia vede protagonisti due fratelli, lanciati verso la conquista di diversi regni, come sempre tramite giochi di diverso tipo. Gli appassionati di Mahjong apprezzeranno molto Akagi, un anime dedicato proprio a questo passatempo.

Per quel che riguarda gli altri anime con collegamenti con il gambling, è possibile citare One Outs (scommesse), Kaiji (casinò) e infine Kakegurui, che può essere considerata come la serie animata giapponese per eccellenza nel mondo del gambling. Questo prodotto firmato Netflix, infatti, racconta le vicende di una scuola dove punteggi e successi vengono definiti in base ai soldi e ai risultati ottenuti dagli studenti nei vari giochi d’azzardo.