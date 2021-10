League of Legends: Spin Master lancia la nuova collezione di giocattoli

Sappiamo tutti che League of Legends di Riot Games è uno dei giochi più influenti del mondo dei MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Si tratta, infatti, di un celebre gioco strategico in cui due squadre composte da cinque giocatori che si sfidano per distruggere la base principale degli avversari. I componenti delle squadre sono selezionati da una rosa di 150 campioni che lotteranno per conquistare la vittoria.

Dato l’enorme successo che ha ottenuto League of Legends fin dalla sua pubblicazione (avvenuta nel 2009), Spin Master, azienda leader nell’intrattenimento per ragazzi, ha lanciato oggi la sua primissima collezioni di giocattoli, ispirata proprio al titolo di Riot Games:

Siamo onorati di lanciare la nostra prima collezione di League of Legends, per offrire ai fan i loro campioni preferiti in forma di action figure e portare nei negozi di giocattoli le emozioni di questo famosissimo gioco. Il nostro assortimento di statuette di base e da collezione offre innovazione, attenzione meticolosa ai dettagli e una nuova possibilità di collezionare articoli per i tantissimi fan in tutto il mondo, online e offline. E questo è solo l’inizio.



Queste sono state le parole di Chris Beardall, presidente e direttore commerciale di Spin Master. Ashley Maidy di Riot Games ha poi continuato, spiegando che:

La nostra missione è rendere migliore l’esperienza di essere un giocatore. Per farlo, vogliamo portare la bellezza di questo universo nel mondo reale attraverso una varietà di prodotti, tra cui giocattoli e oggetti collezionabili. Non vediamo l’ora che i giocatori possano vedere il resto della collezione di Spin Master nei prossimi mesi.

La collezione in uscita per la stagione autunno 2021 comprende:

Statuette da collezione di 15,24 cm – queste statuette da collezione di circa quindici centimetri sono scolpite e decorate, in plastica e pittura di alta qualità, con una finitura materica; hanno oltre 18 punti di articolazione e la possibilità di essere messe in posa con accessori ispirati al gioco e una basetta tematica. Collezionate i vostri campioni preferiti, inclusi Thresh e Zed (ciascuno venduto separatamente);

Statuette base di 10,16 cm – queste statuette base di circa dieci centimetri sono scolpite e decorate per rispecchiare accuratamente i dettagli del gioco. Ciascun pezzo include una base e ha oltre 12 punti di articolazioni per poter mettere in posa la statuetta e giocarci. Collezionate i vostri campioni preferiti, inclusi Darius, Yasuo e Jinx (ciascuno venduto separatamente);

Pacchetto da 5 statuette base di 10,16 cm – queste statuette di circa dieci centimetri sono scolpite e decorate in ogni dettaglio; hanno oltre 12 punti di articolazione per poter mettere in posa la statuetta e giocarci, e sono raccolte in un conveniente pacchetto da cinque, pronte per gettarsi nella Landa! Il pacchetto include Ekko, Caitlyn, Heimerdinger, Vi e una versione esclusiva di Jinx.

A tema League of Legends erano già presenti le periferiche di Logitech G. Vi raccomandiamo di andare a visionare il sito web ufficiale dei prodotti per rimanere costantemente aggiornati.