Avowed: pubblicate nuove informazioni dal Pre-Alpha

Mentre Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds 2 all’E3 2021, l’assenza di Avowed si è fatta decisamente sentire. In seguito la società avrebbe affermato che non vedeva l’ora di mostrare presto il progetto. Ad ogni modo il titolo sta facendo grandi progressi secondo un nuovo rapporto di Jez Corden di Windows Central. Parlando con fonti che hanno familiarità con i piani interni, il titolo è in pre-produzione ed è attualmente in Pre-Alpha.

Avowed è ambientato nel mondo di Pillars of Eternity con una prospettiva in prima persona e sembra funzionare su una versione migliorata del motore di The Outer Worlds. A Corden è stato detto che presenta classi diverse con stili di gioco differenti e utilizza un sistema a due mani per il combattimento come The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ciò significa che puoi impugnare una spada in una mano e usare la magia nell’altra, utilizzare incantesimi a due mani come incantatore, archi o pugnali a doppia impugnatura come ladro. Un aspetto interessante è il modo in cui le diverse classi influenzano gli attacchi che i giocatori useranno. Puoi fare affidamento su colpi di scudo, calci e altri attacchi fisici come guerriero mentre leghi diversi incantesimi e attacchi a determinati pulsanti come incantatore. Sembra anche che ci sarà distruttibilità negli ambienti: l’uso di un incantesimo di fuoco, ad esempio, fa sì che si diffonda in una stanza e bruci eventuali punti di ingresso bloccati. Inoltre, i giocatori avranno la possibilità di nuotare. Corden ha anche notato che le immagini sono molto più colorate di quelle viste in Skyrim e Oblivion.

Resta da vedere se Avowed sarà completamente open world come The Elder Scrolls o si baserà su un mondo hub come The Outer Worlds. Avowed è attualmente in sviluppo per Xbox Series X / S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.