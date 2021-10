Call of Duty Vanguard potrebbe avere dei sequel diretti in futuro

Il lancio di Call of Duty Vanguard è alle porte e, con esso, anche nuovi rumor inerenti al futuro della serie di giochi sparatutto in prima persona di Sledgehammer Games. Recentemente si è parlato molto della modalità campagna di Vanguard, la quale sarà relativa alla Seconda Guerra Mondiale ma, a quanto pare, sarebbero trapelati nuovi dettagli.

Al Comic Con di New York di quest’anno, infatti, il Senior Writer Sam Maggs avrebbe parlato delle speranze che nutre nei confronti di sequel diretti dell’imminente Call of Duty Vanguard. Maggs ha dichiarato di desiderare almeno due sequel diretti al titolo in uscita questo novembre. Il desiderio in questione, nasce dalla volontà di dare vita a personaggi iconici e momenti memorabili, di cui è carente l’intero franchise.

Siamo entrati in una fase che doveva rispondere alla seguente domanda: “come realizziamo dei personaggi iconici per il franchise di COD?” In Call of Duty, purtroppo, non abbiamo personaggi significativi, che rimangono nelle mente dei giocatori. Sai, quando pensi ad Halo viene subito in mente Master Chief, ma quando, invece, ci si sofferma su COD c’è il vuoto. Perciò siamo giunti alla questione: chi saranno i personaggi di COD? Ci abbiamo riflettuto parecchio perché vorremmo portare avanti le storyline di questi personaggi, magari con Vanguard 2 e Vanguard 3. Speriamo che le persone possano amare questi protagonisti tanto quanto noi e che potremo raccontare la storia di queste persone in modo adeguato, così che possano diventare il simbolo di questa nuova era di Call of Duty.



Non resta che sperare che la campagna narrata in Vanguard possa essere degna di essere proseguita tramite dei sequel. Di seguito potrete trovare l’intera intervista ai writer di COD Vanguard durante il Comic Con newyorkese. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che manca davvero poco all’uscita di Call of Duty Vanguard, disponibile dal 5 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.