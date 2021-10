Halo Infinite: trapelati i contenuti del Season Pass, rumor

Dopo un lunghissimo ritardo, sembra che Halo Infinite sia quasi alle porte. Anche se non abbiamo ancora visto quasi nulla dalla campagna del gioco, il multiplayer è stato in piena mostra con diverse beta di prova. L’accoglienza è stata ampiamente positiva, ma rimangono alcuni dubbi su come saranno gestiti alcuni nuovi elementi, come l’introduzione del contenuto del Season Pass. Secondo alcune informazioni di 343 Industries a riguardo, in particolare su come funzionerà la progressione. Inoltre un leaker ha pubblicato informazioni più concrete.

L’utente di Reddit GeauxAndrew ha compilato un elenco di materiale di data mining che potrebbe indicare i contenuti per il Season Pass per la stagione iniziale del gioco. Ci sarà sia un livello gratuito che uno a pagamento e sembra che il livello gratuito sia molto più sterile rispetto al livello a pagamento con circa la metà dei gradi del livello gratuito che non hanno ricompense di 120 livelli. Puoi vedere un elenco basato su immagini dei contenuti di seguito, con una versione di testo più facile da leggere qui . È ancora possibile che tutto possa cambiare prima del lancio ufficiale ma questo modello non sembra molto diverso dal tipico Season Pass/Battle Pass di molti altri giochi. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.



Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo.

Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Sconfiggi gli Esiliati: un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo di Halo danneggiato e disseminato di relitti. Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.