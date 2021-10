Esperienze multiplayer nei casinò online

Quando un giocatore si approccia al mondo del gioco online, sarà sicuramente molto attento a scegliere il casinò migliore per sé, anche consultando recensioni e opinioni degli esperti, che confrontano le offerte e le promozioni di ogni casinò online legale per distinguere i migliori e i più adatti alle esigenze personali.

Allo stesso modo, si possono anche confrontare i vari metodi di pagamento, come carte di credito, Paypal, Poste o portafogli elettronici. Uno di questi siti che raccoglie e compara dati è https://www.casinoitaliani.it/. Tra tutti i giochi disponibili, come blackjack, poker o slot machine, non possono mancare anche quelli che sono accessibili grazie ai casinò live, come i game shows e i tavoli di poker live.

Il casinò Live

Questo particolare settore del casinò online sta avendo sempre più successo, anche perché permette di avvicinare i giocatori tra loro, e rendere l’esperienza ancora più simile a quella di un casinò terrestre. Si deve osservare come la pandemia di Covid-19 abbia creato una forte necessità di vivere delle esperienze virtuali ma verosimili. Per questo sempre più giocatori hanno deciso di entrare nel casinò live e quindi avvicinarsi ad un ambiente che somiglia ancora di più all’esperienza del casinò fisico. Nelle varie room disponibili, si possono vedere dei croupier in diretta dal vivo che danno le carte oppure girano la roulette.

Spesso si ha anche un’interazione diretta tra croupier e giocatore. La trasmissione dello streaming avviene per molte aziende da Malta, in cui il settore gaming sta avendo sempre più successo, anche grazie al Playcon del 2019. Nonostante questo i croupier conoscono diverse lingue, e anche gli italiani hanno delle room dedicate. Oltre ai classici giochi da casinò stanno avendo molto successo anche i game shows, che assomigliano più ai giochi televisivi come Affari Tuoi o La Ruota della Fortuna. Anche in questi casi il contatto con il giocatore è diretto, anche se spesso il multiplayer è un po’ sottovalutato.

Il poker live online e l’esperienza multiplayer

Uno dei settori in crescita che sta svoltando la modalità single player del casinò online è quello del poker. Fin dall’inizio del contatto tra poker e internet, sono nate moltissime community e chat room di appassionati che hanno iniziato a comunicare tra loro anche al di fuori delle partite. I principali obiettivi di questi contatti erano la condivisione delle esperienze e delle vittorie, insieme alla volontà di imparare nuove strategie e tecniche da giocatori migliori.

Il poker online ha però sempre avuto dei limiti. La gestione del banco da parte di un computer o un software ha sempre reso l’esperienza molto più distaccata. Con l’introduzione dei tavoli da poker nel casinò live invece la qualità della partecipazione è decisamente più alta. Sentendosi chiamare per nome ogni giocatore ha la sensazione di essere presente in sala, seduto accanto ai propri avversari e con la tensione di doverli battere con astuzia e strategia.