Call of Duty Cold War e Warzone: aggiunte le armi di COD Vanguard

Vi avevamo anticipato la scorsa settimana quali sarebbero state le aggiunte con la Season 6 di Call of Duty Warzone e Cold War. Ebbene, sarebbero state diffuse alcune novità, rappresentate dall’introduzione di oggetti e armi che saranno utilizzabili nel nuovissimo Call of Duty Vanguard di Sledgehammer Games.

Gli oggetti introdotti, inerenti a Vanguard, sono in totale 24 e potranno essere guadagnati gratuitamente giocando a Black Ops Cold War o Warzone. Una volta sbloccate, le armi di Vanguard saranno utilizzabili anche nella modalità battle royale, anche prima dell’uscita di quest’ultimo capitolo il prossimo 5 novembre (su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC).

Al momento della visualizzazione del Season Pass 6, si potranno visionare i 24 tier aggiuntive relative agli oggetti di Vanguard, posizionate accanto ai livelli già precedentemente esistenti. Quelle nuove saranno visibili grazie all’azionamento di un apposito pulsante del menu.

Come negli episodi e nelle stagioni precedenti a questa, le armi, gli operatori e gli altri contenuti aggiuntivi saranno comuni sia a Call of Duty Vanguard che a Warzone. Le principali aggiunte al Season Pass sono le seguenti:

Fucile d’assalto tedesco STG 44;

Fucile da tiratore americano M1 Garand;

Bonerattler STG 44 (Tier 24);

Warning Track STG 44 (Tier 64);

White Obsidian M1 Garand (Tier 34);

Heirloom M1 Garand (Tier 72).

Queste armi potranno essere potenziate e potranno, perciò, salire di livello. Purtroppo, però, non sarà possibile modificarne gli accessori o il loro aspetto estetico prima dell’uscita di Vanguard. Come specificato nel blog del gioco, altri oggetti introdotti saranno i gettoni XP doppi, biglietti da visita, emblemi, spray, ciondoli per le armi, adesivi e accessori da polso.

Call of Duty Vanguard, gioco di imminente uscita, è stato al centro delle attenzioni durante il Comic Con di New York, in quanto Sledgehammer Games avrebbe in programma di dare vita ad almeno due sequel, in modo da poter portare sullo schermo dei personaggi approfonditi a dovere.