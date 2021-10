F1 2021: Imola ritorna grazie al nuovo update

Codemasters Electronic Arts hanno pubblicato oggi il secondo dei tre aggiornamenti gratuiti dei circuiti di F1 edhanno pubblicato oggi 2021 con l’inclusione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, meglio noto come Imola. Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA ROMAGNA 2021, battendo il suo rivale più vicino, Lewis Hamilton, con Lando Norris al terzo posto. Imola segue Portimao, che è stato aggiunto al gioco il mese scorso, con il Jeddah Street Circuit in arrivo a novembre in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 2021.

L’ultimo aggiornamento include una speciale livrea Red Bull a tempo limitato, disponibile nel gioco fino al 15 novembre, che è stata presentata lo scorso fine settimana al Rolex Grand Prix 2021 di Formula 1 in Turchia. Originariamente progettata per il Gran Premio del Giappone, la livrea prevalentemente bianca trae ispirazione dalla leggendaria Honda RA 272, con la quale il pilota statunitense Richie Ginther si è assicurato la prima vittoria in Formula 1 dell’azienda al Gran Premio del Messico del 1965. La patch include anche aggiornamenti alle livree e agli sponsor delle auto esistenti insieme a ulteriori miglioramenti nel gioco.

Paul Jeal, Senior Franchise Director di F1 di Codemasters, ha dichiarato:

La risposta del mese scorso a Portimao è stata straordinariamente positiva e sappiamo che i nostri giocatori adoreranno correre a Imola”, ha affermato Paul Jeal, Senior Franchise Director di F1 di Codemasters. “Siamo anche entusiasti che Red Bull abbia scelto F1 2021 per aiutare a rivelare la loro livrea su misura per il Gran Premio di Turchia. Il nostro studio è orgoglioso di creare l’esperienza più autentica possibile e questi tocchi speciali rafforzano quanto strettamente il gioco sia integrato nel mondo della Formula 1.

I giocatori Xbox e PlayStation possono anche provare gratuitamente F1 2021 con una versione di prova disponibile ora per il download tramite i rispettivi negozi digitali. La prova consente ai giocatori di provare l’apertura di Braking Point insieme a un Gran Premio a Monza e al weekend di apertura per My Team.