Shin Megami Tensei V: nuovo video su Kikuri-Hime

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone molto potente, una divinità che ci accompagnerà nel nostro viaggio nel Da’at.

Dopo le novità del TGS e l’ultimo video dove abbiamo visto in azione Belphegor, quest’oggi tocca a Kikuri-Hime.

Kikuri-Hime è un demone ispirato ad una divinità della mitologia Cinese. Il suo nome significa “Crisantemo sacerdotale” e non ci sono veri documenti su di lei, è presente in un mito che vede protagonisti Izanagi e Izanami; la dea fece da intermediaria tra i due ma non sappiamo cosa disse.

Nel video possiamo vedere la sua forza elementale e le sue cure, sarà un alleata molto utile.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch