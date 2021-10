Alfred Hitchcock’s Vertigo: dev diary sulla colonna sonora

Microids ha pubblicato un nuovo dev diary relativo a Alfred Hitchcock’s Vertigo, nuova avventura in sviluppo da parte di Pendulo Studios, ispirato dal film di Alfred Hitchcock del 1958 (con il titolo “La donna che visse due volte”, qui in Italia), tratto a sua volta dal romanzo omonimo scritto da Thomas Narcejac e Pierre Boileau.

Il filmato in questione si sofferma sulla colonna sonora del gioco, e a parlarne è il compositore Juan Miguel Martin. La musica si è sviluppata di pari passo con il gioco, ed è ispirata al lavoro di Bernard Herrman che, anche se non era il compositore principale per i film di Hitchcock, è uno di quelli più ricordati. Proprio riguardo ad Herrman, ha sottolineato le complesse figure ritmiche, gli ostinati che producono un effetto incisivo e disturbante, così come gli accordi dissonanti o diminuiti, con toni cupi. Nel filmato si vede anche l’uso di archi e fiati per il gioco, e Martin fa capire di come il risultato finale sia quello di generare suspance. Il compositore spagnolo ha anche raccontato di come nasce la stesura di un brano, partendo dallo script del gioco, per poi discuterne con il game director e gli scrittori, e poi sviluppare la visione della storia grazie alle concept art. Ogni personaggio avrà un suo tema musicale, che rifletterà il tipo di personaggio stesso, anche solo dalla scelta dello strumento utilizzato, che inconsciamente darà un tipo di feedback al giocatore.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che Alfred Hitchcock’s Vertigo uscirà su PC Windows, via Steam, il 16 dicembre, per poi arrivare anche su Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, e Xbox One nel 2022.