Lost Judgment: nuovo dlc appena rilasciato

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno lanciato oggi la seconda espansione DLC per Lost Judgment. I giocatori che hanno acquistato le edizioni Digital Deluxe e Ultimate, così come quelli che hanno acquistato il pacchetto separatamente o il Season Pass, possono ora usufruire dei contenuti bonus del School Stories Expansion Pack.

Il titolo racconta le vicissitudini di un detective privato Takayuki Yagami e il suo partner Masaharu Kaito, i quali sono stati invitati dai loro amici Fumiya Sugiura e Makoto Tsukumo ad assistere la loro nascente attività investigativa situata nel quartiere Ijincho di Yokohama, che ha appena ottenuto un grosso caso. Il loro cliente, il presidente Yuzo Okuda della prestigiosa Seiryo High School, spiega che vuole assumere i detective per indagare segretamente sulla scuola per determinare se c’è stato qualche caso di bullismo tra gli studenti. Durante queste indagini però il nostro detective scoprirà che si cela qualcosa di più del bullismo.

Lo School Stories Expansion Pack include contenuti che approfondiscono le interazioni dei giocatori all’interno dei club della scuola. I giocatori possono ora combattere i compagni di Yagami sul ring, saziare il loro bisogno di velocità con una nuova moto insieme alla Bike Gang, sfoggiare un nuovo costume alla moda e mosse di danza con la squadra di ballo e creare un nuovo robot con il Robotics Club. Il pack abilita anche il nuovo stile di combattimento di boxe di Yagami noto come Fists of Might, consentendo ai giocatori di usare la loro ricerca pugilistica per colpire i punk sul marciapiede.

Vi ricordiamo che è in arrivo nella primavera 2022, per chi ha effettuato il pre-order della Digital Ultimate Edition, arriverà anche The Kaito Files Story Expansion Pack che presenterà una story mode aggiuntiva che ha come protagonista il socio di Yagami, Masaharu Kaito.

Il titolo è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e offre l’upgrade gratuito da PlayStation 4 a PlayStation 5.