Quest’oggi PlayStation VR festeggia 5 anni dalla sua creazione, e lo fa attraverso un articolo sul loro Blog ufficiale!

PSVR è il visore per la realtà virtuale che negli anni ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di vivere da una prospettiva diversa avventure di ogni genere.

Attraverso un lungo post di Isabelle Tomatis, Peripherals Marketing and Licensing presso Sony Interactive Entertainment ci vengono elencati i maggiori successi della piattaforma, e con esso annessi ringraziamenti.

Nell’articolo è possibile vedere anche i titoli più venduti e giocati in questi 5 anni.

I titoli più giocati su PlayStation VR nel mondo

I titoli più giocati su PlayStation VR per regione

Europa Rec Room, PlayStation VR Worlds Beat Saber The Elder Scrolls: Skyrim VR Resident Evil 7: Biohazard

Nord America Rec Room Beat Saber The Elder Scrolls V: Skyrim VR Job Simulator Firewall: Zero Hour

Giappone Resident Evil 7: Biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport



Il futuro di PS VR ci riserva moltissimi giochi, alcuni dei quali già in sviluppo come Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places, Zenith: The Last City e altri ancora. I giochi creati per PS VR da alcuni degli sviluppatori più capaci del nostro settore, che amano mettersi costantemente alla prova per regalarci esperienze incredibili

Come se non bastasse, Sony ha deciso di celebrare l’evento con tre giochi gratis per PlayStation VR a tutti gli abbonati a PlayStation Plus. La distribuzione dei titoli gratuiti avverrà a partire da Novembre 2021 e non è ancora chiaro quali saranno i prodotti in regalo