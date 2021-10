Ghost Recon Frontline: closed test rinviato

Durante lo showcase per celebrare i 20 anni della serie, era stato annunciato Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, FPS pvp su larga scala sviluppato da Ubisoft Bucharest, che ha ricevuto diversi pareri discordanti in rete (ma che noi abbiamo provato ad analizzare senza pregiudizi nella nostra anteprima). Durante l’annuncio, era stato anche fatto sapere che sarebbe arrivata una fase di closed test, e quel giorno sarebbe dovuto essere domani.

Ubisoft ha però annunciato, sui suoi canali social, che questa fase di test è stata rinviata, a data da destinarsi. Nel tweet infatti, che potete vedere in fondo alla notizia, viene fatto sapere che la nuova data verrà resa nota il prima possibile. Il team che sta sviluppando il gioco ha deciso di posporre la fase di test per creare la migliore esperienza possibile ai giocatori.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, che arriverà su PC (Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e sarà free-to-play. Proprio per quanto riguarda questa cosa, Ubisoft Bucharest ha voluto sottolineare che il gioco non sarà pay-to-win, ma ci saranno le stagioni con al loro interno i battle pass, che avranno solo contenuti estetici.