Logitech presenta il Mevo Start 3-Pack

Nel corso della giornata odierna, Logitech ha presentato il nuovo Mevo Start 3- Pack, che permette a tutti i content creator di acquistare tre Mevo Cam che permettono loro di documentare in maniera ancora più professionale le loro attività.

Si tratta, come specificato da Logitech, di camere progettate esclusivamente per lo streaming. “Questo studio di trasmissione ‘all-in-one’ consiste in tre camere Mevo Start portatili e wireless, costruite appositamente per lo streaming in diretta e la registrazione in una splendida risoluzione HD 1080p. Insieme, il Mevo Start 3-Pack e l’app Mevo Multicam (disponibile per il download gratuito da App Store o Google Play) sono tutto ciò di cui i creator hanno bisogno per produrre facilmente uno show professionale con più telecamere direttamente da uno smartphone o tablet, eliminando la necessità di attrezzature ingombranti tradizionalmente richieste per dare vita a uno show di qualità professionale”, si legge nel comunicato stampa.

L’obiettivo di Logitech, dunque, è quello di permettere a tutti i content creator di poter creare uno show professionale con un vero e proprio studio portatile. Questo avviene grazie all’app Mevo Multicam, disponibile per Android e sistemi iOS.

Le specifiche tecniche delle nuove camere? Un campo visivo diagonale di 83,7 gradi, registrazione e streaming in full HD 1080p, cancellazione del rumore con microfono integrato e porta da 3,5mm in ingresso TRS per collegare un microfono analogico.

Le nuove Logitech Mevo sono disponibili per l’acquisto al prezzo consigliato di 1149 Euro. Mevo Start si può anche acquistare singolarmente al prezzo di 449 Euro. Per maggiori informazioni sui prodotti Mevo, vi rimandiamo al sito ufficiale.