Hundred Days: trailer per il lancio su mobile

Dopo aver debuttato qualche mese fa su PC e Google Stadia, Hundred Days fa la sua comparsa da oggi 13 ottobre anche su dispositivi mobile, Android e iOS. Il titolo in questione, sviluppato dal team italiano Broken Arms Games, è un gestionale che mette i giocatori alla guida di un’azienda vinicola, con anche una parte narrativa.

Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio da parte del publisher Pixmain, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso Google Play:

Fuggi dalla città e rifugiati tra i campi del Piemonte!

In Hundred Days avrai il completo controllo della tua attività. Pianificando ogni passo con attenzione fin dall’inizio, inizierai un’avventura che ti farà diventare un gigante del settore. Decidi cosa produrre in base ai trend di mercato, espandi il tuo giro di affari e fai crescere la tua attività!

Proprio come nella realtà, ogni tua scelta, dal lavoro nei campi alle vendite, avrà un impatto diretto sul tipo e sulla qualità dei tuoi prodotti. Prodotti di alta qualità aumenteranno la tua reputazione sul mercato, e, nonostante i maggiori costi operativi, ti porteranno dei vantaggi nel breve periodo.

Hundred Days combina un comparto gestionale approfondito con una storia coinvolgente. Le tre modalità di gioco soddisferanno tutti i palati. Questa simulazione gestionale saprà rendere il percorso da principiante a esperto appassionante e divertente, e ti permetterà di imparare molto su questa tradizione millenaria.

Funzionalità principali

* Meccaniche accessibili per giocatori con diversi livelli di esperienza.

* Analizza il suolo per determinare quali uve potranno crescere meglio.

* Proteggi le tue piante dalle malattie.

* Impara quali stagioni sono più adatte per la potatura, la concimazione e la raccolta.

* Scopri l’importanza dei diversi lieviti e ceppi batterici.

* Sperimenta con i processi di fermentazione e invecchiamento per conferire ai tuoi prodotti particolari caratteristiche.

* Personalizza le bottiglie combinando diverse forme e colori.

* Sfrutta varie strategie commerciali per aumentare la tua reputazione.