Lenovo: presentati i nuovi tablet con funzionalità smarter e 5G

Oggi Lenovo ha presentato e introdotto per l’Italia la nuova serie di tablet premium della linea Yoga. Nel dettaglio i nuovi modelli sono dotati di funzionalità smarter e sono dotati di Android e funzionalità di rete 5G.

I nuovi tablet di Lenovo sono rispettivamente lo Yoga Tab 13 e lo Yoga Tab 11. Le novità e la gamma di tablet Android presentati oggi confermano la volontà di Lenovo di portare sul mercato device sempre più performanti e che, allo stesso tempo, non rinuncino a design, eleganza e multimedialità. Tutto questo per offrire al maggior numero di utenti la migliore tecnologia che possa aiutarli nella nuova normalità, dove produttività ed intrattenimento sono sempre più interconnessi tra loro e richiedono funzionalità smarter che soddisfano entrambe le esigenze.

Per quanto riguarda il Lenovo Yoga Tab 13, si tratta di un home cinema portatile rivestito in Alcantaras, un materiale prodotto in Italia e certificato Carbon Neutral. Il display ha una risoluzione in 2K ed è dotato di un pannello LTPS (Low Temperature Poly-Silicono), con una durata della batteria di circa 12 ore per la fruzione di contenuti in streaming. Per quanto riguarda invece lo Yoga Tab 11, si tratta di un prodotto pensato per la famiglia, ideale anche per lo studio grazie al supporto della touch pen. Display da 2K IPS di 11 Pollici e tecnologia Touch Display Driver Integration, questo tablet è è certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e una maggiore protezione degli occhi.

Oltre ai tab Yoga, Lenovo ha presentato in anteprima anche i Tab P12 Pro e P11 5G. Il primo modello dispone di un display AMOLED da 12,6 pollici e una nuova Lenovo Precision Pen 3 con pratico attacco magnetico per la ricarica wireless insieme a una tastiera flessibile, sottile e rimovibile. Il P11 invece è progettato come soluzione ideale per il lavoro, il gioco e lo studio nelle nuove modalità ibride. Si tratta anche del primo tablet Lenovo con funzionalità 5G.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano: