L’attacco dei giganti: ecco trailer e data d’uscita della seconda metà della quarta stagione

L’attesa per il ritorno dell’anime de L’attacco dei giganti, che dura dallo scorso marzo, data d’uscita del sedicesimo episodio della quarta stagione, si era fatta febbrile, soprattutto da quando Hajime Isayama ha posto fine al suo manga dark fantasy con il capitolo 139, uscito per la prima volta in aprile su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, e poi ripubblicato in tankobon a giugno. E dopo i primi indizi, finalmente i fan hanno una data!

Nella giornata di oggi infatti lo studio d’animazione MAPPA ha condiviso il primo, breve ma emozionante trailer della seconda parte dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti. Una clip che inizia lentamente, mettendo a fuoco un luogo che sicuramente non sarà nuovo ai lettori del manga e un Eren in piedi di spalle. Ma soprattutto un trailer che ha rivelato la data della premiere di questo attesissimo secondo cour dell’anime.

L’attacco dei giganti farà il suo ritorno, tenendo fede a quanto precedentemente promesso dallo studio d’animazione, il 9 gennaio 2022, e sarà sicuramente il pezzo forte della stagione invernale dell’animazione giapponese.

Il breve trailer è servito anche a mostrare come la CG utilizzata da MAPPA per alcune scene, soprattutto di combattimento, si armonizzi in maniera meravigliosa con il resto dei disegni. I fan non hanno potuto che apprezzare l’altissimo livello delle animazioni, e hanno potuto vedere tantissimi volti familiari di alcuni dei più amati personaggi della serie. Da Mikasa a Jean, da Armin a Zeke, fino a Rainer e a Eren, i protagonisti che da sempre amiamo in questa serie ci sono tutti!

Insomma, prepariamoci a un finale che, a giudicare dalle premesse e da questo trailer, non potrà che essere assolutamente epico! MAPPA sta rendendo giustizia a una serie che si è guadagnata un posto indelebile nella storia del manga e dell’anime e che ha reso immortale il nome del maestro Hajime Isayama. Stiamo pronti: l’ultima guerra sta per iniziare!