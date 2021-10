My Hero Academia: Kohei Horikoshi vuole appronfondire la storia di Lady Nagant

Anche se l’anime ha appena terminato la sua quinta stagione e il terzo film sta per arrivare nei cinema italiani, il manga di My Hero Academia non si ferma, continuando a correre verso un arco narrativo finale che sembra sempre più vicino. E proprio nei recenti capitoli della sua opera Kohei Horikoshi ha introdotto un personaggio che, pur con poche apparizioni, è riuscito immediatamente a ritagliarsi un posto nel cuore dei fan: Lady Nagant.

L’ex eroina trasformatasi in una villain è recentemente tornata al centro dell’attenzione del fandom dell’opera di Horikoshi grazie ai primi leak dea copertina dell’ultimo volume di My Hero Academia, e soprattutto agli extra che l’autore stesso ha voluto dedicare al personaggio all’interno del tankobon.

A quanto pare infatti, Horikoshi ha davvero un debole per questo personaggio. Pur avendola concepita inizialmente come una villain infatti, l’autore ha voluto concedere al personaggio un momento di redenzione, e pur nel poco spazio che Lady Nagant ha avuto nell’opera, Horikoshi è riuscito a darle una caratterizzazione straordinariamente profonda. Una caratterizzazione che potrebbe però diventare ancor più dettagliata.

Secondo le traduzioni del volume 32 emerse su Reddit infatti, sembra che Kohei Horikoshi abbia tutta l’intenzione di tornare sul personaggio di Lady Nangant, e se è vero che l’infallibile cecchina non tornerà nella trama principale del manga, l’autore ha confessato di voler esplorare meglio il suo passato, approfondendo il suo periodo come hero e il suo rapporto contrastato con la Commissione di Pubblica Sicurezza e i loro ordini discutibili.

Per farlo, Horikoshi dedicherà a Lady Nagant un volume speciale, The Beautiful Lady Nagant, The Brightest Star in the Cage, ma prima di tutto il mangaka intende concludere la serializzazione di My Hero Academia, che è entrato nel suo arco narrativo finale. Tuttavia c’è ancora una speranza perché l’eroina torni anche nella serie originale. Horikoshi del resto ha chiarito che Nagant non è morta, anche se si trova in condizioni critiche dopo il tradimento di All For One. E se è vero che l’autore ama tanto il personaggio, le possibilità di rivederla sono sempre più alte!