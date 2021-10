Solar Ash è stato rinviato al 2 dicembre!

Mancavano ormai meno di due settimane all’uscita di Solar Ash, il nuovo platform adventure di Heart Machine, lo stesso studio che ha creato l’acclamato titolo sci-fi Hyper Light Drifter, che ha fatto incetta di premi nel 2016, tuttavia il developer, in accordo con l’editore Annapurna Interactive, è stato costretto ad annunciare il rinvio del lancio.

In un tweet, il team di Heart Machine ha spiegato di “aver bisogno di un po’ più ditempo per occuparsi delle ultime finiture e della sistemazione degli ultimi bug”, tutto perché i creatori desiderano che Solar Ash sia un titolo degno di essere ricordato come uno dei migliori del suo genere.

Tuttavia i fan del developer che hanno amato Hyper Light Drifter non devono preoccuparsi più di tanto: la data del rinvio non è poi così lontana. Heart Machine e Annapurna hanno infatti rinviato il titolo soltanto al 2 dicembre. Per scoprire la storia di Rei, la Voidrunner che si avventurerà nell’Ultravoid per cercare di salvare il suo pianeta, dovremo quindi aspettare poco più di un mese più del previsto. Un sacrificio sopportabile per avere un titolo di qualità.

Solar Ash aveva condiviso la scorsa estate un nuovo trailer gameplay che aveva profondamente colpito i fan. Il videogioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 (dove beneficerà delle funzionalità del controller DualSense) e PC (via Epic Games Store).