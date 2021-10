Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuove informazioni e anteprime

Sono state pubblicate le prime anteprime pratiche di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, che includono un nuovo gameplay e screenshot dei remake di giochi di ruolo sviluppati da ILCA. I prossimi titoli di Pokemon non consentiranno ai giocatori di disattivare il Condividi Esperienza. La condivisione ha funzionato in Spada e Scudo, ma sembra aver sollevato alcune preoccupazioni sui remake.

Alcuni allenatori sui social media sono preoccupati che questa funzione renderà il gioco troppo facile e non permetterà di controllare l’avanzamento di livello quando si tratta di gioco competitivo e allenamento EV. Un’altra modifica segnalata nelle anteprime è il ritorno delle TM monouso. Viene anche affermato che i salvataggi automatici sono di nuovo disponibili ma possono essere disabilitati. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Un celebre Professore specializzato nell’evoluzione dei Pokemon vi affida il compito di esplorare la regione di Sinnoh per completare il Pokedex, un’enciclopedia digitale di Pokémon. Nel corso del tuo viaggio nella regione di Sinnoh, oltre a completare il Pokedex dovrete anche affrontare gli Allenatori più forti di ciascuna città, i Capipalestra.

Sconfiggendo i Capipalestra potreste ricevere delle Medaglie che attestano le vostre vittorie. Quando avrete ottenuto tutte e otto le Medaglie, potrete competere nella Lega Pokemon, dove vi aspettano gli Allenatori più forti della regione, ovvero i Super quattro e la Campionessa.

Dialga e Palkia sono dei Pokemon leggendari che figurano nei miti della regione di Sinnoh. Secondo le leggende, Dialga è il signore del tempo, mentre Palkia è dello spazio. Entrambi sono considerati delle divinità dal popolo di Sinnoh.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente usciranno per Nintendo Switch il 19 novembre.

