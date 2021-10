Football Manager 2022: svelate nuove feature

Il 9 novembre si fa sempre più vicino e, per questo, Sports Interactive e SEGA desiderano approfondire sempre di più le caratteristiche del simulatore manageriale calcistico, ovvero di Football Manager 2022. L’ultima volta, erano state annunciate alcune feature particolarmente innovative, come l’hub dei dati, il livello di autenticità potenziato e molto altro che potrete leggere qui.

Ebbene, oggi SEGA e Sports Interactive hanno dichiarato di avere altre novità in serbo per i fan della celebre serie. La software house ha studiato parecchio, grazie all’analisi del settore e a consulenze con gli addetti ai lavori, in modo da poter ricreare perfettamente le dinamiche degli ultimi giorni di mercato, contraddistinti sempre da un clima di tensione, drammatico e vibrante, data la delicatezza del momento. Sono stati apportati anche miglioramenti nei rapporti con lo staff, con la nuova riunione settimanale che prova a replicare con accuratezza il modo in cui i veri allenatori interagiscono con i vari preparatori e le figure chiave del proprio staff.

Questa caratteristica è stata raccontata in modo più chiaro e profondo dal team di sviluppo durante la seconda puntata di “In The Studio” (che troverete in calce alla news), serie di video presentata da James Allcott, c’è un ricco approfondimento che racconta nel dettaglio queste due nuove caratteristiche di FM22. In compagnia di James ci sono alcuni membri del team di Sports Interactive, ma soprattutto Fabrizio Romano, esperto di mercato, e l’ex allenatore dello Sheffield United, Chris Wilder, e insieme discuteranno di quanto, a volte, sia estremamente labile e sfocato il confine tra Football Manager e la realtà.

Ritornando a noi, l’introduzione di una più accentuata e drammatica “ultima giornata di mercato“, rappresenta l’ultima frontiera del realismo in Football Manager. Gli allenatori saranno informati nel dettaglio e al meglio degli ultimi trasferimenti, di tutti gli accordi, delle voci di mercato e delle offerte dei procuratori grazie al nuovo hub dell’ultimo giorno di mercato. In questo modo sarà un po’ più semplice, per gli allenatori, riuscire a dominare il mercato nel turbinio convulso delle attività dell’ultimo giorno di trasferimenti.

Non di minor importanza, sono le aggiunte all’interfaccia utente, come ad esempio il conteggio alla rovescia, che ricorda il limite entro cui stringere accordi, oppure la barra in sovrimpressione dove vengono mostrate le ultime notizie riguardanti voci di mercato e trasferimenti conclusi. Le riunioni con lo staff, infine, semplificano le interazioni con le figure chiave che gestiscono i vari aspetti del club e ti permettono di concentrarsi meglio sulle cose più importanti. Anche in questo caso, il nuovo modello è ispirato alle esperienze degli addetti ai lavori nel mondo reale.

Restate sintonizzati nelle pagine social ufficiali di Football Manager 2022, in quanto verranno fornite nuovissime informazioni nei prossimi giorni. Ricordiamo a tutti che coloro che pre-acquistano FM22 da un rivenditore autorizzato SEGA, fino al lancio riceveranno il 10% di sconto. Potranno anche iniziare anticipatamente la loro carriera grazie all’accesso anticipato. La fase di anteprima verrà resa disponibile a due settimane dal day-one e le carriere cominciate in quel lasso di tempo potranno proseguire anche dopo il 9 novembre, data in cui uscirà il simulatore su Xbox Game Pass e PC (via Epic Games Store, Microsoft Store e Steam). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale.