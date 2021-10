Senua’s Saga Hellblade II si vedrà ai The Game Awards?

Annunciato durante i The Game Awards 2019, Senua’s Saga Hellblade II, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe riapparire allo stesso evento, due anni dopo. Questo dicembre, infatti, si terranno i The Game Awards e in base alcuni rumor potremmo prendere visione ad un trailer del sequel dell’opera di Ninja Theory.

In un rapporto di Windows Central, da cui sono trapelate nuove informazioni concernenti Avowed, l’autore Jez Corden ha parlato di una potenziale proiezione di un trailer di Senua’s Saga Hellblade II durante i The Game Awards di quest’anno. Secondo Corden, Microsoft aveva in programma di svelare molti più contenuti di quelli che effettivamente palesato e, pertanto, dovrà sfruttare l’ultimo palcoscenico disponibile prima dell’inizio del 2022.

Queste sono state le parole di Jez Corden:

Di recente ho scherzato sul mio podcast, dicendo che avrei scommesso soldi se avessimo visto un’altra esclusiva Xbox (ovvero Hellblade II) ai The Game Awards di quest’anno, anche perché ho sentito dire che era in programma mostrare molto di più del titolo entro la fine dell’anno corrente. Forse potremo avere il 2×1 e vedere sia Hellblade II che Avowed lì, anche se per probabilmente sarebbe troppo presto per entrambi i titoli.

Ricordiamo a tutti che Senua’s Saga Hellblade II non ha ancora una finestra di lancio annunciata ufficialmente e che sarà un’esclusiva Microsoft, disponibile, pertanto, solo su Xbox Series X/S e PC.