Final Fantasy XIV: ancora in fase di trattative per la versione Xbox

Final Fantasy XIV è diventato un vero e proprio simbolo di Square Enix dopo essere divenuto il titolo più redditizio della famosa celebre di JRPG. Il MMORPG ha, infatti, superato il maestoso traguardo di 24 milioni di giocatori, ricevendo da quasi la totalità di questi ultimi e dalla critica specializzata moltissimi elogi, soprattutto da quando è stato ricostruito completamente da zero in seguito al suo lancio originale.

Sul mercato dal 2010, Final Fantasy XIV è risultato assente ingiustificato dalle piattaforme di Microsoft, cosa che potrebbe cambiare molto presto. Alcuni rumor che si sono susseguiti ultimamente, giustappunto, suggerirebbero che FFXIV possa approdare su Xbox. Chiaramente, ciò che è riportato in questa notizia va preso con le proverbiali pinze, in quanto nulla di tutto questo è stato dichiarato ufficialmente.

Le voci, a dirla tutta, sono partite in seguito ad alcune parole pronunciate durante un’intervista dal director e autore del titolo, ovvero da Naoki Yoshida (altrimenti detto Yoshi-P). A quest’ultimo è stato chiesto di una potenziale versione di Final Fantasy XIV per le console Xbox One o Xbox Series X/S. Non potendo comunicare nulla di nuovo, Yoshida si è scusato con l’intervistatore e ha affermato che una versione per Xbox è attualmente in trattativa per portare il MMORPG nell’ecosistema Microsoft. Ha svelato, in oltre, che le trattative sembrerebbero proseguire in maniera positiva.

Ricordiamo a tutti che è stato confermato che i contenuti per Final Fantasy XIV continueranno ad essere ampliati per almeno cinque anni, indipendentemente dalla presenza di una versione Xbox. Il titolo di Square Enix è attualmente disponibile su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 (originariamente, era presente anche su PlayStation 3, anche se ad oggi non viene più supportato per quella piattaforma).

Di seguito, potrete trovare l’intervista integrale a Naoki Yoshida da parte di Easy Allies. La sezione del video inerente agli argomenti trattati nella news è quella tra i minuti 3:40 e 4:30.