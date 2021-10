League of Legends: addio alla chat globale a causa della community

RIOT Games ha deciso di dire basta! A causa della condotta della propria community, ritenuta dallo stesso sviluppatore come “tossica”, è stato deciso di disabilitare per sempre la chat globale all’interno del MOBA League of Legends. E al momento si tratta di una decisione irreversibile!

Al momento, come sostenuto da alcuni membri di RIOT, non verranno disabilitate le altre chat testuali presenti all’interno di League of Legends, nonostante siano consci che la rimozione di “/chat globale – /all chat” non possa essere considerato come l’azione pronta a rimuovere completamente la tossicità degli utenti dal proprio gioco. Per adesso, la chat di squadra non verrà disabilitata, permettendo ai team di coordinarsi durante i match. Gli sviluppatori sono consci anche del fatto che i giocatori corretti e leali non apprezzeranno quest’azione, che si è ritenuta necessaria dato che “e interazioni negative superano quelle positive”. E voi concordate con questa decisione? Intanto, avete visto i nuovi gadget dedicati al gioco?

TLDR – trying a test where we turn off All Chat (team chat still exists of course). Test is driven by rate of negative interactions versus positive

Will see what people think of the experience with it off, assess whether to keep it off or re-enable. https://t.co/Ugru2ClBdV

— Andrei van Roon (@RiotMeddler) October 12, 2021