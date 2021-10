Activision lancia Ricochet, l’anti-cheat per Call of Duty

Moltissime novità per la longeva serie Call of Duty di Activision. Ultimamente pare sia al centro delle attenzioni, sia per quanto riguarda il lancio della Season 6 e delle introduzioni che la stagione ha portato con sé, sia per il rilascio imminente del nuovissimo episodio Call of Duty Vanguard, in arrivo il prossimo mese.

Activision sembra che abbia ancora qualcosa da rivelare (oltre alla modalità con gli zombie, il cui annuncio è fissato per oggi alle 17.00): un sistema anti-cheat che, si spera, possa liberare Call of Duty dai soliti problemi che affliggono i titoli multiplayer competitivi.

Nel sito ufficiale di Call of Duty è stato annunciato, infatti, che Activision è pronta a distribuire il nuovo sistema anti-cheat, chiamato Ricochet. Questo verrà pubblicato in concomitanza con il rilascio di Call of Duty Vanguard e verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno, anche con il nuovo aggiornamento di Warzone.

Ricochet funzionerà grazie ad un driver kernel che, su PC, monitorerà le varie applicazioni aperte durante l’esecuzione di Call of Duty, così che possa monitorare ed eliminare coloro che cercano di ingannare il software. Il driver sarà attivo solamente durante la riproduzione di Call of Duty Warzone e, una volta che l’anti-cheat verrà pubblicato, questo sarà necessario per giocare a Warzone. Il servizio sarà presente solo per gli utenti PC al momento ma è stato rivelato da Activision che questo aiuterà molto anche i giocatori che usano le console e che sperimentano il cross-play con PC.

Ricordiamo a tutti, infine, che Call of Duty Vanguard verrà pubblicato il giorno 5 novembre 2021 e che verrà reso disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Oggi pomeriggio alle ore 17.00 nostrane, inoltre, si terrà il reveal ufficiale della modalità con zombie, demoni e Dark Aether.