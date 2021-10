Honkai Impact 3rd sarà disponibile anche su Steam

miHoYo lancerà la versione PC di Honkai Impact 3rd tramite Steam ad ottobre, ha annunciato lo sviluppatore. La versione per PC di Honkai Impact 3rd è attualmente disponibile solo tramite download client sul sito Web ufficiale del gioco. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Honkai Impact 3rd è l’ anime d’azione definitivo che diventa realtà. Realizzato in Cell-shading HD presenta combo infinite e feedback esplosivo. Provate l’azione in tempo reale di nuova generazione con una storia originale raccontata attraverso i media, eventi teatrali coinvolgenti, cast di voci famose. Entrate a far parte della leggenda vivendo storie epiche e intense battaglie con le Valchirie.