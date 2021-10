The Day Before & More Mega Event: seguite l’evento sul nostro canale Twitch

The Day Before (qui la nostra anteprima del gioco) si appresta a ricevere la sua data d’uscita su PC (e magari anche su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S)? Vedremo del nuovo gameplay del survival-horror che si ispira a The Last of Us e The Division? Il The Day Before & More Mega Event dovrebbe sciogliere ogni dubbio, e noi lo seguiremo in diretta in vostra compagnia!

Già, perché oggi (venerdì 15 ottobre) saremo live sul nostro canale Twitch dalle 18:40 (inizio del nostro pre-show) per seguire il Mega Event organizzato dal team di sviluppo Fntastic e dedicato al survival-horror open-world MMORPG (previsto alle 19:00). Ovviamente, siete tutti invitati a seguire con noi questa diretta, con la speranza che non venga rinviata all’ultimo minuto (cosa già successa in passato). I nostri spettatori potranno come sempre interagire con noi e commentare lo show tramite la chat del canale. Vi aspettiamo in tanti!