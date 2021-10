Blast Brigade: trailer per il lancio in early access

Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread, questo il titolo completo del gioco in sviluppo da parte di Allods Team Arcade e pubblicato da MY.GAMES è disponibile da oggi 14 ottobre in early access su PC (Steam). Per l’occasione è stato fatto uscire anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nella pagina Steam, “Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread è un sorprendente action-adventure in 2D che si ispira alle entusiasmanti e coinvolgenti pellicole d’azione anni ‘80. Raduna una formidabile squadra di eroi, usa le tue abilità con le piattaforme e la tua arguzia nel risolvere enigmi per attraversare biomi unici, progettati minuziosamente per favorire l’esplorazione in stile metroidvania. Equipaggiati con armi potenziabili e bonus e lanciati in un’audace missione per salvare il mondo da uno scienziato pazzo!”

Questi i contenuti dell’accesso anticipato:

Darai il via alla tua avventura con approssimativamente 15 ore di gioco

Recluterai nella Blast Brigade 3 eroi giocabili: Jeff, Shura e Galahad

Esplorerai 6 biomi unici: gelide montagne e spiagge dorate, spaventosi laboratori e giungle intricate

Neutralizza più di 30 nemici unici

Combatti 7 boss differenti, compresi un assassino cyborg, una letale ninja e mostruosi mutanti

Con altri contenuti in arrivo. Annunciato a maggio, arriverà successivamente anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio dell’early access su Steam.