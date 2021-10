UNO: arriva il DLC di Far Cry 6, The Call of Yara

Dopo il lancio di Far Cry 6 ad inizio ottobre (qui la nostra recensione) Ubisoft ha portato il paese caraibico di Yara anche nell’universo di UNO, il celebre gioco di carte. Da oggi 14 ottobre è infatti disponibile il nuovo DLC (al prezzo di 4,99 euro) The Call of Yara, con i protagonisti dell’FPS.

Queste le caratteristiche:

UNO FATTO ALLA MANIERA DI YARA: abbina le tue carte, scartale tutte e ravviva l’azione con le classiche carte e le regole che conosci di UNO, ma con nuove meccaniche di gestione delle risorse che aggiungeranno profondità al gameplay classico di UNO.

ANCORA PIÙ TATTICHE, ANCORA PIÙ STRATEGIA: accumula Pesos yariani all’inizio del tuo turno; questi pesos ti aiuteranno a ottenere potenti servigi che ti aiuteranno ad adattare le tue tattiche e strategie per vincere.

UNA NUOVA CARTA SPECIALE: la nuova carta jolly speciale attiva la carta Trasmissione della Guerriglia che sceglierà casualmente un effetto che avrà un impatto diretto sul portafogli dei giocatori.

ISPIRATO ALL’ESILARANTE E LIBERATORIA ATMOSFERA DI YARA: tuffati nell’ambientazione unica di un paradiso tropicale come quello di Yara.

Il DLC UNO The Call of Yara è disponibile su PS4, Xbox One, Switch, Windows PC, Stadia e Luna. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per il lancio.