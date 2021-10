DUNGEON ENCOUNTERS: esplora il labirinto

Oggi, Square Enix Ltd. ha annunciato che DUNGEON ENCOUNTERS, il nuovo GdR d’esplorazione di dungeon in single-player mostrato durante il TGS 2021

Dungeon Encounters, diretto da Ito Hiroyuki, conosciuto per la serie FINAL FANTASY, e prodotto da Kato Hiroaki di FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, è un nuovo GdR d’esplorazione di dungeon con un design di gioco molto pulito e diretto. Il design si basa su una filosofia minimalista che permette ai giocatori di concentrarsi sulle divertenti meccaniche di gioco.

Ti aspettano 99 piani di dungeon! Muoviti su un tabellone in 2D per esplorare le profondità di un labirinto ultraterreno.

La strategia sarà fondamentale per sopravvivere a una miriade di pericoli, battaglie feroci e meccaniche di gioco intricate e raggiungere i livelli più profondi del dungeon. Le sfide mentali di questo nuovo GdR d’esplorazione di dungeon sono ciò che lo rendono un’esperienza estremamente gratificante!

Alle porte di una quieta cittadina è improvvisamente comparso un labirinto sovrannaturale. Sfrutta astutamente le tue capacità per mapparne le profondità, evitare gli ostacoli e sconfiggere i tuoi nemici in emozionanti battaglie!

Il titolo è ora disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC sulla piattaforma Steam