Grow Song of Evertree: pubblicata l’intervista estesa al compositore Kevin Perkin

Dopo la presentazione al recente Tokyo Game Show (questa la line-up), 505 Games ha condiviso la versione estesa dell’interessante intervista con il compositore di Grow Song of Evertree, candidato ai BAFTA Awards e vincitore del Crunchyroll Award, Kevin Penkin (Florence, Star Wars: Visions).

L’intervista offre uno sguardo esclusivo all’interno della sua colonna sonora e al suo processo di creazione di musica per videogiochi. Perkin fa sapere di aver cominciato con il flauto, per poi studiare composizione, prima più in maniera classica poi, dopo aver giocato a Metroid Prime da bambino, ha scoperto di voler fare quel tipo di musica. Perkin ha parlato della differenza di comporre tra anime e videogame, per poi passare all’impatto positivo che ha avuto quando gli è stato proposto di lavorare per Grow Song of Evertee, e di come sia stato positivo lavorare con Prideful Sloth. Nello specifico, ha fatto sapere di come la scelta dello strumento musicale abbia inciso su determinate sezioni e biomi del gioco, selezionando anche strumenti più particolari come il kazoo o il sassofono soprano. Perkin ha poi aggiunto che il trick per questa esperienza è stata quella di creare un suono che fosse consistente, ma comunque diverso in ogni parte del gameplay. Nella parte finale ha fatto sapere, a chi vuole magari provare una carriera nel mondo della musica dei videogiochi, di riuscire a equilibrare la creatività con esigenze di gameplay, il che è una vera sfida.

Ricordiamo che il gioco combatte per una giusta causa ambientale: aggiungendo gioco alla lista dei Desideri su Steam contribuirete all’iniziativa di 505 Games e Prideful Sloth di piantare alberi con i loro partner di #TeamTrees e la Arbor Day Foundation. Ogni obiettivo raggiunto si traduce nella piantumazione di più alberi e alcuni traguardi sbloccano anche sconti di lancio per questo nuovo sandbox mozzafiato.

Grow Song of the Evertree sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere l’intervista completa.