Halo Infinite: mostrato il multiplayer competitivo

Come promesso, è stato mostrato oggi in anteprima il multiplayer di Halo Infinite con impostazioni per il competitivo e ranked, con commento del Lead Multiplayer Designer, Andrew Witts, l’ex Halo pro-player e membro del team 343 Competitive Insights, Sal “El Town” Mohanan, con ospite Andy “Bravo” Dudynsky. Prima dell’inizio della partita, è stato fatto sapere di come si vogliano sostenere le caratteristiche pilastro della serie. Si parte con battle rifle, senza arma secondaria, motion tracker o granate, con spawn statici curati insieme al team Competitive Insights; gli sviluppatori vogliono essere sicuri che il team che vince è veramente quello che lo merita.

Sono stati mostrati una ventina di minuti della modalità Strongholds on Recharge. Lasciandovi alla partita qui sotto, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.