Call of Duty Vanguard: ecco il trailer della modalità Zombie

Finalmente, dopo una lunga attesa, Activision, Treyarch e Sledgehammer Games hanno pubblicato lo story trailer dedicato alla modalità Zombie dell’attesissimo Call of Duty Vanguard. Una modalità che, come era stato precedentemente annunciato, si legherà strettamente quella omologa di Call of Duty Black Ops Cold War.

Come precedentemente annunciato dunque, il reveal ufficiale della modalità Zombie è arrivato nella giornata di oggi, e con un video che è in parte cinematico e in parte tratto dalla grafica in-game, ha svelato ai fan una storia contorta, dove tanti elementi diversi, provenienti da culture anche molto lontane tra loro, e suggestioni che sconfinano nel magico, si combinano in un tutt’uno armonico. Gli zombie saranno infatti agli ordini di un gerarca che sarà in grado di evocare armate di non morti grazie a un antico manufatto che sembra emettere una misteriosa luminescenza rossastra e che pare in grado di aprire persino dei varchi nello spazio-tempo e tra diverse dimensioni della realtà.

Prepariamoci dunque ad affrontare ondate su ondate di zombie infuriati, guidati da un’unica crudele volontà, e a farlo armati sia dei nostri fedeli fucili che di misteriose e potenti armi mistiche, in grado di darci dei bonus che potrebbero fare la differenza tra la sopravvivenza e una terribile sconfitta. Se riusciremo a non farci sopraffare dal terrore, potremo forse sconfiggere i mostruosi esseri che si avventeranno famelici su di noi da ogni direzione!

Call of Duty Vanguard è atteso per il prossimo 5 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Battle.net). E da oggi sappiamo molto di più della modalità Zombie che ci aspetta sul nuovo titolo di Activision e Sledgehammer Games. Inoltre il publisher ha già confermato che intenderebbe approfondire la storia di Vanguard con due ulteriori capitoli, e questo conferma la fiducia di Activision nel successo del franchise, che è già apertamente uno dei più