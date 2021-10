NHL 22 è finalmente disponibile in tutto il mondo!

Electronic Arts offre una vera svolta all’esperienza di hockey in NHL 22, ora disponibile NHL di EA Sports basato sul motore Frostbite, NHL 22 avvicina i giocatori al ghiaccio come mai prima d’ora con l’aggiornamento graficamente più importante fino ad oggi, insieme ad ambientazioni, dettagli del giocatore ed effetti di luce migliorati. Superstar X-Factors offre una vera svolta all’esperienza di hockey inin tutto il mondo. Essendo il primo giocodibasato sul motoreavvicina i giocatori al ghiaccio come mai prima d’ora con l’aggiornamento graficamente più importante fino ad oggi, insieme ad ambientazioni, dettagli del giocatore ed effetti di luce migliorati., un nuovo sistema di abilità che porta direttamente nel gioco i tratti distintivi della lega, aggiunge un entusiasmante livello di competizione.

Sean Ramjagsingh, vice presidente e GM di EA Sports, ha commentato così il gioco:

“NHL 22 tira fuori la Superstar nei giocatori, dando loro la possibilità di fintare come Auston Matthews o “one-time” come Alex Ovechkin, mentre scalano i ranghi verso la Stanley Cup. Quest’anno è un anno rivoluzionario per l’hockey in quanto il motore Frostbite fa il suo debutto nel franchising EA SPORTS NHL, facendo fare a NHL 22 il più grande balzo in avanti nella grafica e nel gioco, nella storia del franchise”.

Dalla sembianze riviste dei giocatori e dai micro dettagli delle uniformi, fino agli spruzzi dei pattini migliorati, il motore Frostbite offre ogni dettaglio in una risoluzione maggiore. I nuovi progressi nella consapevolezza spaziale danno vita ai giocatori mentre seguono e reagiscono al mondo che li circonda. Inoltre, attraverso la nuovissima trasmissione di realtà aumentata, i giocatori possono vedere le statistiche di gioco integrate direttamente nell’azione attraverso sovrapposizioni sulle superfici dell’ambiente, portando un livello completamente nuovo di immersione ai fan.

Gli X-Factor Superstar inoltre introducono un livello di realismo in NHL 22 facendo sentire i migliori videogiocatori molto simili alle loro controparti reali. Questo sistema di abilità unico eleva i giocatori più d’élite della lega, rendendo la loro presenza sul ghiaccio più influente che mai con tratti basati sulle loro abilità nel mondo reale.

Gli X-Factor Superstar rappresentano un cambiamento di gioco in tutte le diverse modalità di NHL 22, tra cui Be A Pro, Franchise Mode, World of Chel e Hockey Ultimate Team. Be A Pro porta i giocatori più in profondità nel gioco con nuove trame multi-stagione, con un sistema di progressione ridisegnato, che ora include gli X-Factors e la possibilità di migliorare i personaggi in base all’abilità e allo stile di gioco. World of Chel è stato semplificato con un nuovo hub che mette tutte le funzionalità a portata di mano dei giocatori e un rinnovato Party Flow che rende la migrazione da una partita all’altra con gli amici più facile che mai.

Le Superstar X-Factor sono incorporate in tutti i sistemi esistenti della modalità Franchise, dallo scouting professionale e amatoriale, alla chimica di linea con i loro compagni di squadra, all’ingaggio come free agent. I giocatori possono costruire una squadra da zero e persino scegliere i Seattle Kraken, nuovi in NHL 22, o aggiungere una 33esima squadra alla lega e fare il draft con loro. 50 giocatori di X-Factor riceveranno anche oggetti speciali chiamati Power-up player in HUT che possono essere aggiornati durante la stagione in base ai contenuti live.

All’inizio di dicembre, un nuovo aggiornamento del gioco aggiungerà la condivisione del roster, la funzionalità tanto attesa dalla community che offre ai giocatori la possibilità di scaricare e distribuire i propri roster di giocatori migliori da usare nella modalità Franchise.