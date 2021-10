Dragon Age 4 sarà un titolo only next-gen?

Di Dragon Age 4, nuovo capitolo del franchise di BioWare ed Electronic Arts, non sappiamo quasi nulla e ciò che emerse in rete proviene da indiscrezioni e rumor. Tramite il portale VentureBeat, il noto giornalista Jeff Grubb ha diffuso nuove indiscrezioni sull’action-RPG che potrebbero non far proprio contenti chi non è ancora in possesso di una console next-gen (definibili ora currente-gen).

Nel suo nuovo report, Grubb ha affermato che Dragon Age 4 verrà pubblicato solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che ovviamente su PC, saltando la pubblicazione su old-gen, vale a dire PlayStation 4 e Xbox One. Con ogni probabilità, visto il già lungo e travagliato sviluppo del gioco, per il giornalista il team di sviluppo ha deciso di puntare solo sui sistemi current-gen, evitando così di aggiungere anche lo sviluppo delle versioni “old” e concentrarsi solo su di una versione del nuovo gioco del franchise. Mesi fa lo stesso Jeff Grubb parlò di 2023 come anno d’uscita del titolo!