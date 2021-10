Dying Light: Techland al lavoro sulla patch next-gen

Il celebre titolo del 2015 di Techland, ossia Dying Light, verrà aggiornato alle versione next-gen. La notizia è arrivata pochi mesi prima dell’uscita del suo sequel, il cui lancio avverrà nei primi mesi del 2022. Il primo capitolo della serie, nel corso degli anni, è stato supportato notevolmente.

Dying Light, infatti, ha ricevuto una recente riedizione “Platinum“, che permetterà ai giocatori di Nintendo Switch di usufruire del titolo. Non è finita qui. Ultimamente, è stato confermato tramite qualche membro del team di sviluppo che il titolo verrà aggiornato tramite una patch, così da essere ottimizzato per l’utenza che gioca su next-gen.

L’annuncio è avvenuto tramite l’account Twitter ufficiale dell’opera. Mentre qualche fan domandava di una patch che potesse aumentare gli fps fino ad ottenerne 60, il team ha risposto che:

Stiamo attualmente lavorando su una patch per la next-gen di Dying Light 1. Aspettatevi dei dettagli aggiuntivi in futuro.

Questo è quanto è stato confermato da Techland nella giornata di ieri. Come avrete sicuramente letto, al momento, purtroppo, non disponiamo di ulteriori dettagli a riguardo. Vi ricordiamo, però, che Dying Light è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (presto anche su Nintendo Switch). Il secondo capitolo, invece, che presenta il sottotitolo “Stay Human“, verrà reso disponibile a partire dal 4 febbraio 2022 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.