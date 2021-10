Doctor Who The Edge of Reality: pubblicato il trailer di lancio

Lo sviluppatore Maze Theory, con BBC Studios e Just Add Water hanno pubblicato il trailer di lancio di Doctor Who: The Edge of Reality. Il titolo d’azione avventura in prima persona sarà disponibile dal 14 ottobre per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Impugnate il cacciavite sonico mentre ti unisci a Thirteenth Doctor (doppiato da Jodie Whittaker) in una missione per salvare l’universo e incontra Tenth Doctor lungo la strada (doppiato da David Tennant in un’apparizione come ospite). Vivi un’avventura indimenticabile attraverso lo spazio e il tempo, affronta mostri terrificanti e risolvi un mistero strabiliante.

Caratteristiche

Entrate nel CaosVerse : scoprite una minaccia che attraversa l’universo mentre cercate di salvare la realtà da una serie di glitch che infrangono il tempo in questa storia originale di Doctor Who di Gavin Collinson, scrittore del gioco acclamato dalla critica Doctor Who: The Lonely Assassins.

: scoprite una minaccia che attraversa l’universo mentre cercate di salvare la realtà da una serie di glitch che infrangono il tempo in questa storia originale di Doctor Who di Gavin Collinson, scrittore del gioco acclamato dalla critica Doctor Who: The Lonely Assassins. Vivete un’avventura indimenticabile : ora per piattaforme non VR, Doctor Who: The Edge of Reality presenta personaggi nuovi di zecca tra cui Tenth Doctor (doppiato da David Tennant) e nuovi luoghi da esplorare, con una storia reinventata ed ampliata che si basa sul precedente gioco The Edge of Tempo .

: ora per piattaforme non VR, Doctor Who: The Edge of Reality presenta personaggi nuovi di zecca tra cui Tenth Doctor (doppiato da David Tennant) e nuovi luoghi da esplorare, con una storia reinventata ed ampliata che si basa sul precedente gioco . Incontra una nuova nemesi: trovatevi faccia a faccia con i classici mostri di Doctor Who, inclusi i Dalek e gli Angeli piangenti. Sperimentate il terrore rivestito di metallo dei Cybermen e altri nemici ancora da svelare.

ll nuovo titolo, secondo quanto rivelato dagli sviluppatori, reimmaginerà l’esperienza del suo predecessore, con nuovi mostri da affrontare (anche se non mancheranno i classici Dalek), nuovi mondi da esplorare, e un nuovo gameplay. Sarete capaci di fermare la minaccia che si espande nell’universo e che sta mettendo in pericolo la realtà stessa con dei terribili glitch temporali?

Doctor Who: The Edge of Reality è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.