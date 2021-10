Xbox Series ha venduto 100 mila unità in Giappone

Un traguardo significativo per Microsoft, la quale è riuscita a posizionare sul mercato circa 100 mila console della nuova generazione, ovvero Xbox Series X e Series S, in Giappone. Solo la settimana scorsa, infatti, i dati di vendita registravano le 2 mila unità acquistate per Series S e 527 per Series X.

Più specificamente, questi porterebbero ad un totale di 102.591 unità vendute, di cui circa 64 mila solo per Series X, mentre 38 mila per Series S. In confronto, la precedente Xbox One, sempre confrontando i dati attinenti al mercato nipponico, ha impiegato quasi 5 anni a raggiungere queste cifre (traguardo raggiunto nel 2018, dopo essere stata lanciata nel 2013).

Detto questo, pare che Xbox Series sia sulla buona strada per superare il totale delle vendite di Xbox One entro l’anno dalla sua uscita! Chiaramente, Xbox fa più fatica a vendersi in Giappone, in quanto è costretta a scontrarsi contro PlayStation 5 e Nintendo Switch (di cui è recentemente uscita la versione OLED), due hardware davvero molto forti nel paese del Sol Levante.

A livello di numeri, PlayStation 5 risulta essere molto più avanti della console di Microsoft. Le vendite totali della macchina di Sony, infatti, toccano cifre pari a più del milione di unità (più precisamente, 1 milione e 200 mila). Anche se molto più basse di PlayStation, le cifre di Xbox risultano tuttavia positive se tentiamo di confrontarle con quelle raggiunte negli anni scorsi. Un inizio di generazione davvero positivo per Microsoft.

Phil Spencer, infatti, avrebbe avanzato il buon proposito di puntare a soddisfare maggiormente l’utenza giapponese in questa generazione, cercando di includerla ulteriormente nell’ecosistema Microsoft. Vedremo se questi numeri si innalzeranno ulteriormente.