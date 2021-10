Genshin Impact: prime informazioni su Sumeru, rumor

La versione 2.2, Into Perilous Labyrinth of Fog, di Genshin Impact sarà disponibile dal 13 ottobre e già iniziano a girare i primi leak della versione 2.3. Il Closed Beta Test per Genshin Impact versione 2.3 sta iniziando, e diversi leak sono stati pubblicati rivelando i dettagli per Arataki Itto e Gorou. Di recente sono trapelate anche nuove notizie su Sumeru, la regione del Dendro Archon di Teyvat.

Nota per l’abbondanza di deserti e foreste, la regione di Sumeru è la dimora del Dio della Saggezza, un Dendro Archon adorato da molti abitanti della regione. Pertanto, quelli che possiedono abilità Dendro avrebbero un’alta affinità con l’ambiente in quanto utilizzano attacchi a base vegetale quando sono in combattimento. La proporzione di Sumeru City non può ancora essere paragonata a quella delle altre capitali, in termini di dimensioni, solo sulla base delle sole immagini. Valutando solo da in questo modo, secondo i vari leak, la città sembra piccola in quanto potrebbe essere alta quanto tre Wangshu Inns impilati uno sopra l’altro. Secondo il mercante itinerante del gioco, Liben, la regione è tutta foresta pluviale e deserto, il che spiega perfettamente un albero abbastanza grande e antico che occupa il posto d’onore nella città principale della regione. Naturalmente, tutti gli edifici e le strutture sono costruiti all’interno e intorno alla base dell’albero. Ciò che attira l’attenzione dei Travelers è l’ abbondanza di vegetazione e piante che si estendono intorno. Molti dei ponti della città utilizzano le viti e le radici dell’albero per trasportare i suoi abitanti da e verso con piattaforme annidate sotto le radici dell’albero. Per maggiori informazioni, potete vedere la galleria di immagini qui.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.