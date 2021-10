Mario Kart Tour: ecco quando inizia il tour di Halloween

Ecco che prosegue il fenomeno di Mario Kart Tour, un racing game per mobile che ha per protagonisti i personaggi dell’universo di Mario. Il titolo è stato lanciato nel 2019 e, da allora, Nintendo continua a proporvi al suo interno sempre nuovi personaggi e nuovi tour in cui sfidare i personaggi più iconici della Grande N.

In occasione del mese di ottobre, riconducibile al mese degli orrori in vista di Halloween, Mario Kart Tour aprirà una nuova serie di tracciati su cui sarà possibile sfrecciare. Durante l’ultimo aggiornamento, i giocatori potevano correre liberamente per le strade di Sydney.

Dal 19 ottobre 2021, invece, gli utenti potranno mascherarsi in occasione di Halloween e prepararsi per affrontare delle gare per le strade della capitale britannica, Londra. La notizia è arrivata dall’account Twitter ufficiale di Mario Kart Tour, il quale ha postato un video arricchito dalla seguente descrizione:

Il tour autunnale sta per terminare su Mario Kart Tour! Ma non rilassatevi, perché il prossimo tour da affrontare sarà quello di Halloween, che sarà ambientato a Londra.

Dal trailer pubblicato su Twitter, si possono osservare le strade di Londra, nonché la varietà di costumi e di kart a tema Halloween che sarà possibile sbloccare in occasione del tour più spaventoso dell’anno! Vi ricordiamo che l’applicazione è attualmente disponibile sui dispositivi mobile iOS e Android e che il tour di Halloween avrà inizio a partire dal 19 ottobre 2021, anche se per gli europei, questo verrà avviato il giorno dopo alle ore 8.00 del mattino.